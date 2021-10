Papa: “Sinodo non sia evento di facciata, no a una Chiesa museo” (Di sabato 9 ottobre 2021) “Il Sinodo non è un Parlamento, una indagine su opinioni, è un evento ecclesiale. Protagonista è lo Spirito Santo, senza non c’è Sinodo”. Il Papa presiede un momento di riflessione nell’Aula Nuova del Sinodo, a inizio del cammino sinodale che impegnerà le chiese nel mondo per tre anni. “Vorrei dire – dice Bergoglio- che celebrare un Sinodo è sempre bello e importante, ma è veramente proficuo se diventa espressione viva dell’essere Chiesa, di un agire caratterizzato da una partecipazione vera. E questo non per esigenze di stile, ma di fede. Se manca una reale partecipazione di tutto il Popolo di Dio, i discorsi sulla comunione rischiano di restare pie intenzioni. Su questo aspetto abbiamo fatto dei passi in avanti, ma si fa ancora una certa fatica e siamo costretti a ... Leggi su italiasera (Di sabato 9 ottobre 2021) “Ilnon è un Parlamento, una indagine su opinioni, è unecclesiale. Protagonista è lo Spirito Santo, senza non c’è”. Ilpresiede un momento di riflessione nell’Aula Nuova del, a inizio del cammino sinodale che impegnerà le chiese nel mondo per tre anni. “Vorrei dire – dice Bergoglio- che celebrare unè sempre bello e importante, ma è veramente proficuo se diventa espressione viva dell’essere, di un agire caratterizzato da una partecipazione vera. E questo non per esigenze di stile, ma di fede. Se manca una reale partecipazione di tutto il Popolo di Dio, i discorsi sulla comunione rischiano di restare pie intenzioni. Su questo aspetto abbiamo fatto dei passi in avanti, ma si fa ancora una certa fatica e siamo costretti a ...

