Pallone d'oro, perché premiare Jorginho (Di sabato 9 ottobre 2021) C'è il Brasile che non t'aspetti, ma anche l'Italia migliore, nella candidatura al Pallone d'Oro di Jorge Luiz Frello Filho , per tutti Jorginho . Il regista ventinovenne del Chelsea e della Nazionale ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 9 ottobre 2021) C'è il Brasile che non t'aspetti, ma anche l'Italia migliore, nella candidatura ald'Oro di Jorge Luiz Frello Filho , per tutti. Il regista ventinovenne del Chelsea e della Nazionale ...

Advertising

juventusfc : Complimenti a @chiellini e @bonucci_leo19, inseriti nella lista dei 3??0?? candidati al Pallone d'Oro… - Inter : ?? | BALLON D'OR #Lautaro e #Barella sono presenti nella lista dei 30 giocatori stilata da @francefootball per il… - FBiasin : #Courtois: 'Non capisco perché giocare con l'#Italia, il terzo posto in #NationsLeague non serve a nulla'. Dategli… - LaStampaTV : VIDEO | Pallone d'oro 2021: i calciatori italiani in lizza - talusi : 5 candidati italiani al pallone d'oro!!!! #Barella #Jorginho #Chiellini #Donnarumma #Bonucci Quanta Italia nei tre… -