"Non voglio averci rapporti". Fausto Desalu a Verissimo picchia duro sul papà: l'impensabile dramma (Di sabato 9 ottobre 2021) "Non voglio averci rapporti": Fausto Desalu, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, è molto netto quando parla di suo padre. Il corridore, che ha conquistato l'oro nella staffetta 4x100 a Tokyo, ha parlato del suo passato ma anche di ciò che si aspetta dal futuro. "Negli anni più importanti non c'era, quindi non mi viene questa voglia di cercarlo, di chiedermi perché se ne sia andato - ha detto riferendosi al papà -. Mi bastava vedere tutti i giorni mia mamma tornare dal lavoro stanca e triste per capire che non mi serviva il suo aiuto". In una lunga ed emozionante intervista, Desalu si è aperto sul rapporto attuale col papà, che lo ha abbandonato quando lui aveva due anni. Pur confessando di non voler avere ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) "Non":, ospite di Silvia Toffanin asu Canale 5, è molto netto quando parla di suo padre. Il corridore, che ha conquistato l'oro nella staffetta 4x100 a Tokyo, ha parlato del suo passato ma anche di ciò che si aspetta dal futuro. "Negli anni più importanti non c'era, quindi non mi viene questa voglia di cercarlo, di chiedermi perché se ne sia andato - ha detto riferendosi al-. Mi bastava vedere tutti i giorni mia mamma tornare dal lavoro stanca e triste per capire che non mi serviva il suo aiuto". In una lunga ed emozionante intervista,si è aperto sul rapporto attuale col, che lo ha abbandonato quando lui aveva due anni. Pur confessando di non voler avere ...

Advertising

MetaErmal : Non voglio più aspettare. Ci vediamo laddove la capienza è al 100%. Ci vediamo nei teatri! Non vedo l’ora. - redazioneiene : 'Molti uomini hanno paura e vogliono dominarci, controllarci, difenderci. Come se fossimo la loro proprietà. Io n… - CarloCalenda : Abbiamo lottato con entusiasmo, onore e determinazione. Non è stato sufficiente. Voglio ringraziare i tantissimi ci… - AntoMaugeri96 : Tanto da casa non saranno i stessi nomi quindi mi dispiace deludervi voglio vedere le faccine di quelle false e fal… - dabismile : RT @marypotatogirl: Voglio vendere Black Clover(volumi 1-13):non mi trasmettono più nulla, nel 2016 mi regalarono i primi 2 e un po’ ho con… -