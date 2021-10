No-green pass assaltano la sede della Cgil, Zingaretti: “Un gesto da condannare, il silenzio è complicità” (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma – “A Roma un’altra giornata di tensione ad opera di violenti che condanniamo con nettezza. Solidarietà alle forze dell’ordine che hanno garantito il contenimento di questi esaltati e alla Cgil per il vile e preoccupante attacco subito. Ancora una volta si conferma che dietro i cosiddetti no-vax si nasconde qualcosa di vecchio e conosciuto da tempo: culture antidemocratiche, pulsioni violente e gruppi neofascisti. Fatti ancora più gravi perché inoltre alimentano e strumentalizzano paure. Penso che tutti, proprio tutti, ora debbano riflettere: non ci sono mezze misure, bisogna con nettezza condannare e prendere le distanze da tutto questo. Attendiamo fiduciosi. Il silenzio è complicità”. Lo dichiara in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. (Il Faro online) Leggi su ilfaroonline (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma – “A Roma un’altra giornata di tensione ad opera di violenti che condanniamo con nettezza. Solidarietà alle forze dell’ordine che hanno garantito il contenimento di questi esaltati e allaper il vile e preoccupante attacco subito. Ancora una volta si conferma che dietro i cosiddetti no-vax si nasconde qualcosa di vecchio e conosciuto da tempo: culture antidemocratiche, pulsioni violente e gruppi neofascisti. Fatti ancora più gravi perché inoltre alimentano e strumentalizzano paure. Penso che tutti, proprio tutti, ora debbano riflettere: non ci sono mezze misure, bisogna con nettezzae prendere le distanze da tutto questo. Attendiamo fiduciosi. Il”. Lo dichiara in una nota il PresidenteRegione Lazio, Nicola. (Il Faro online)

