Milano | dai no Green pass a pro-life | due cortei e un presidio nello stesso arco di ore

(Di sabato 9 ottobre 2021) Anche aè una giornata movimentata. Per ora però, a differenza di Roma, non si sono verificati scontri né disordini salvo qualche problema per il traffico. Sono due i...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ecco la nuova giunta Sala a Milano: dodici assessori, sei uomini e sei donne, di cui due con meno di 30 anni, prove… - ilfoglio_it : ?? 'La destra è forte finché non la guardi da vicino. Non era mai successo che un sindaco di centrosinistra vincesse… - enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali - pietro_busacca : RT @matteorenzi: I 5S a Napoli sono passati dal 60% al 10%. Ma possono fare ancora peggio, certo, possono sparire. Vedo che si stanno impeg… - CapraGianfranc2 : RT @matteorenzi: I 5S a Napoli sono passati dal 60% al 10%. Ma possono fare ancora peggio, certo, possono sparire. Vedo che si stanno impeg… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano dai

ilmessaggero.it

... viene sconvolta in una notte di pioggia a. Un incidente stradale, di cui forse è responsabile, causa la morte di un ragazzo e la coinvolge in un'indagine che la porterà molto lontana...Intanto Giuseppe Sala presenta la sua squadra a: dodici assessori, sei uomini e sei donne, di cui due hanno meno di 30 anni, provenientipartiti con l'esclusione di due tecnici. - -(ANSA) – MILANO, 09 OTT – Una Giunta composta da dodici assessori, sei uomini e sei donne, di cui due hanno meno di 30 anni, provenienti dai partiti con l’esclusione di due tecnici. E’ questa in sinte ...Si tratta in realtà di addensamenti nel corpo vitreo, la massa gelatinosa che riempie il globo oculare. In genere sono «innocenti» ma vale sempre la pena di segnalarli all’oculista ...