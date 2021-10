Milan, fondo Elliott smentisce Boban - Top News (Di sabato 9 ottobre 2021) ' Nella vita ci sono cose ben peggiori dell'interruzione di un rapporto professionale. Sono in causa con Elliott , col Milan non potrò mai essere in causa '. Parlando alla Gazzetta ieri, Zvone Boban era tornato sulla vertenza col club rossonero di cui è stato dirigente prima di un traumatico divorzio. Il fondo Elliott, proprietario della società Milanese, ha tenuto però ... Leggi su sportevai (Di sabato 9 ottobre 2021) ' Nella vita ci sono cose ben peggiori dell'interruzione di un rapporto professionale. Sono in causa con, colnon potrò mai essere in causa '. Parlando alla Gazzetta ieri, Zvoneera tornato sulla vertenza col club rossonero di cui è stato dirigente prima di un traumatico divorzio. Il, proprietario della societàese, ha tenuto però ...

