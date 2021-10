Masters1000 Indian Wells 2021, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini agli ottavi di finale del torneo di doppio (Di sabato 9 ottobre 2021) Test superato. Fabio Fognini e Lorenzo Sonego vincono e proseguono la loro avventura nel torneo di doppio del Masters1000 di Indian Wells. La coppia creata per iniziare a impostare un discorso serio in chiave Coppa Davis ha trovato quindici dopo quindici l’amalgama. Gli azzurri si sono imposti contro la coppia formata dallo spagnolo Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos (testa di serie n.3 del tabellone). Un successo per 3-6 6-3 10-8 di un match che Sonego per un set e mezzo ha sofferto, ma che grazie all’impulso di un Fognini particolarmente centrato ha saputo vincere. Il ligure, infatti, ha fatto vedere alcuni colpi del suo sconfinato repertorio, specialmente nei turni in risposta. Il ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) Test superato.vincono e proseguono la loro avventura neldideldi. La coppia creata per iniziare a impostare un discorso serio in chiave Coppa Davis ha trovato quindici dopo quindici l’amalgama. Gli azzurri si sono imposti contro la coppia formata dallo spagnolo Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos (testa di serie n.3 del tabellone). Un successo per 3-6 6-3 10-8 di un match cheper un set e mezzo ha sofferto, ma che grazie all’impulso di unparticolarmente centrato ha saputo vincere. Il ligure, infatti, ha fatto vedere alcuni colpi del suo sconfinato repertorio, specialmente nei turni in risposta. Il ...

