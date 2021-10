Mammamia dei Maneskin, più che un singolo, è autentico divertimento rock (Di sabato 9 ottobre 2021) Quando Mammamia viene presentato dai Maneskin live, da un club berlinese (un posticino in cui si sono rilassati e divertiti da Iggy Pop a Bowie, come spiega Thomas) in collegamento con enne altri nel mondo, si sente fin dal primo ascolto che, nonostante il mood più dance («omaggio al clubbing che manca tanto a tutti»), è figlio di Zitti e buoni e fratello di I wanna be your slave nello spirito. La band sottolinea che la canzone prodotta assieme a Fabrizio Ferraguzzo è nata in maniera molto naturale, senza pensarci troppo, non appena sono riusciti a passare del tempo in studio una volta spente le luci dell'Eurovision. Son bastate un paio di ore («quando a volte ci vogliono giorni, settimane, se non mesi per partorire un pezzo», sottolinea Damiano). Leggendone il testo, si intuisce che in fondo il materiale era venuto proprio dalla vittoria, subito ... Leggi su gqitalia (Di sabato 9 ottobre 2021) Quandoviene presentato dailive, da un club berlinese (un posticino in cui si sono rilassati e divertiti da Iggy Pop a Bowie, come spiega Thomas) in collegamento con enne altri nel mondo, si sente fin dal primo ascolto che, nonostante il mood più dance («omaggio al clubbing che manca tanto a tutti»), è figlio di Zitti e buoni e fratello di I wanna be your slave nello spirito. La band sottolinea che la canzone prodotta assieme a Fabrizio Ferraguzzo è nata in maniera molto naturale, senza pensarci troppo, non appena sono riusciti a passare del tempo in studio una volta spente le luci dell'Eurovision. Son bastate un paio di ore («quando a volte ci vogliono giorni, settimane, se non mesi per partorire un pezzo», sottolinea Damiano). Leggendone il testo, si intuisce che in fondo il materiale era venuto proprio dalla vittoria, subito ...

