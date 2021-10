Lirica: Teatro alla Scala lunedì torna pieno con ‘Il barbiere di Siviglia’ (Di sabato 9 ottobre 2021) Milano, 9 ott. (Adnkronos) – Da lunedì 11 ottobre i teatri italiani tornano “finalmente” a poter ospitare il pubblico nella capienza completa delle loro sale. I primi spettacoli con piena capienza alla Scala saranno la replica del barbiere di Siviglia diretto da Riccardo Chailly con la regia di Leo Muscato e Mattia Olivieri e Svetlina Stoyanova protagonisti lunedì 11, la replica di Madina di Fabio Vacchi e Mauro Bigonzetti con Roberto Bolle e Antonella Albano diretta da Michele Gamba martedì 12 e la prima del Turco in Italia di Rossini diretta da Diego Fasolis con la regia di Roberto Andò e Erwin Schrott e Rosa Feola protagonisti mercoledì 13 ottobre. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 9 ottobre 2021) Milano, 9 ott. (Adnkronos) – Da11 ottobre i teatri italianino “finalmente” a poter ospitare il pubblico nella capienza completa delle loro sale. I primi spettacoli con piena capienzasaranno la replica deldi Siviglia diretto da Riccardo Chailly con la regia di Leo Muscato e Mattia Olivieri e Svetlina Stoyanova protagonisti11, la replica di Madina di Fabio Vacchi e Mauro Bigonzetti con Roberto Bolle e Antonella Albano diretta da Michele Gamba martedì 12 e la prima del Turco in Italia di Rossini diretta da Diego Fasolis con la regia di Roberto Andò e Erwin Schrott e Rosa Feola protagonisti mercoledì 13 ottobre. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Lirica Teatro Enna: presentazione del progetto ' OPERA CORPO ' di Melissa Zuccalà. ...in una sorta di stage continuativo a contatto diretto con le maestranze che operano nel teatro. Per ... per esempio, possano essere attuali e moderni o quanto l'opera lirica possa essere curiosa e ...

Donizetti, ora il Sentierone "recita" L'elisir d'amore ...delle pietre e sono stati inseriti gli intarsi di metallo che riportano le frasi scelte dai progettisti in accordo con la Fondazione Teatro Donizetti e, in particolare, il direttore della lirica, ...

Chieti: con la Traviata la “prima” del nuovo Teatro Marrucino Con La Traviata di Giuseppe Verdi torna ad aprirsi il sipario del Teatro Marrucino, restituito alla città e all'intero Abruzzo dopo accurati lavori di restauro e ammodernamento costati 600 mila euro ...

