Le differenze tra il Conte delle piazze social e quello delle urne (Di sabato 9 ottobre 2021) Il mese di settembre è stato per Giuseppe Conte un continuo bagno di folla, non c’è stata città, quartiere o piazza toccati dal suo tour elettorale che non abbia fatto registrare un pienone. In ogni tappa in lungo e in largo la Penisola si è registrato un sold out emotivo, un entusiasmo e una partecipazione popolari che in questa campagna elettorale neanche Matteo Salvini, Giorgia Meloni o Enrico Letta hanno saputo eguagliare. Tant’è, però, che da cotanto coinvolgimento e passione, per molti osservatori premesse di un nuovo rinascimento elettorale per il Movimento contiano-grillino, sono venuti fuori dei risultati distonici, percentuali di consenso in tanti casi al limite della sopravvivenza. Le urne scrutinate hanno lasciato l’amaro in bocca ai dirigenti del Movimento 2050 perché convinti che il successo registrato in queste ultime settimane nelle ... Leggi su formiche (Di sabato 9 ottobre 2021) Il mese di settembre è stato per Giuseppeun continuo bagno di folla, non c’è stata città, quartiere o piazza toccati dal suo tour elettorale che non abbia fatto registrare un pienone. In ogni tappa in lungo e in largo la Penisola si è registrato un sold out emotivo, un entusiasmo e una partecipazione popolari che in questa campagna elettorale neanche Matteo Salvini, Giorgia Meloni o Enrico Letta hanno saputo eguagliare. Tant’è, però, che da cotanto coinvolgimento e passione, per molti osservatori premesse di un nuovo rinascimento elettorale per il Movimento contiano-grillino, sono venuti fuori dei risultati distonici, percentuali di consenso in tanti casi al limite della sopravvivenza. Lescrutinate hanno lasciato l’amaro in bocca ai dirigenti del Movimento 2050 perché convinti che il successo registrato in queste ultime settimane nelle ...

