Il Parlamento europeo dice no alla Pas e ai suoi costrutti | solo pregiudizi sulle donne maltrattate

(Di sabato 9 ottobre 2021) “Urla, suppliche, rumore di porte sfondate, sono questi, signora presidente, i rumori che accompagnano lo studio dei casi della cosiddetta Sindrome di Alienazione parentale, come ha notato la femminista Daniela Poggio. La disperazione di quei bambini rimane e appiccicata addosso e impedisce di dormire di pensare ad altro, impone di chiederci come sia possibile che in Europa, nella Patria dello Stato di diritto, in nome di una di una presunta sindrome rifiutata dcomunità scientifica, madri e figlie siano allontanate. La chiamano pure ‘Sindrome della madre malevola’ o ‘Sindrome della madre simbiotica’ così, proprio per non lasciare dubbi al fatto che questaa presunta sindrome si nutre di gravissimidi genere”. Le avvocate Teresa Manente e Ilaria Boiano di Differenza donna, hanno censito dal 2018 al 2020, almeno 100 casi, in 8 casi su 10 ...