Green pass, le Regioni chiedono modifiche sui luoghi di lavoro: “Si rischia il caos. I test siano validi più a lungo”. Salvini sulla stessa linea (Di sabato 9 ottobre 2021) Allungare i tempi di validità del tampone e dare la possibilità alle imprese di organizzarsi anche autonomamente per l’esecuzione dei test per evitare il “rischio caos” a partire da venerdì 15, quando il Green pass diventerà obbligatorio sui luoghi di lavoro pubblici e privati. Dopo aver chiesto una vasta estensione del certificato verde, a meno di una settimana dall’introduzione del profilo più ‘restrittivo’, le Regioni fanno parziale marcia indietro e chiedono alcune modifiche che verranno discusse con ogni probabilità, mercoledì 13, in Conferenza delle Regioni. La linea era già saltata fuori con alcune interviste di governatori di centrodestra – compreso Massimiliano Fedriga, che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) Allungare i tempi dità del tampone e dare la possibilità alle imprese di organizzarsi anche autonomamente per l’esecuzione deiper evitare il “rischio” a partire da venerdì 15, quando ildiventerà obbligatorio suidipubblici e privati. Dopo aver chiesto una vasta estensione del certificato verde, a meno di una settimana dall’introduzione del profilo più ‘restrittivo’, lefanno parziale marcia indietro ealcuneche verranno discusse con ogni probabilità, mercoledì 13, in Conferenza delle. Laera già saltata fuori con alcune interviste di governatori di centrodestra – compreso Massimiliano Fedriga, che ...

