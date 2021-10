Grande Fratello Vip: Notte Di Passione tra Katia Ricciarelli e Giucas Casella! (Di sabato 9 ottobre 2021) Grande Fratello Vip 6, ottava puntata: potrebbe nascere una nuova coppia all’interno della casa più spiata d’Italia. E’ ormai da giorni che si parla di un flirt ma più che altro di una Notte d’amore tra due inquilini del reality show di Canale 5. Si tratta di Katia Ricciarelli e Giucas Casella, i concorrenti che nessuno si sarebbe mai aspettato probabilmente. Ecco tutta la verità sul loro rapporto e se c’è stata davvero una Notte a luci rosse! Grande Fratello Vip 6, 8^ puntata: quella Notte d’amore tra Katia Ricciarelli e Giucas Casella! Potrebbe presto nascere una nuova coppia all’interno della casa del Grande ... Leggi su uominiedonnenews (Di sabato 9 ottobre 2021)Vip 6, ottava puntata: potrebbe nascere una nuova coppia all’interno della casa più spiata d’Italia. E’ ormai da giorni che si parla di un flirt ma più che altro di unad’amore tra due inquilini del reality show di Canale 5. Si tratta diCasella, i concorrenti che nessuno si sarebbe mai aspettato probabilmente. Ecco tutta la verità sul loro rapporto e se c’è stata davvero unaa luci rosse!Vip 6, 8^ puntata: quellad’amore traPotrebbe presto nascere una nuova coppia all’interno della casa del...

