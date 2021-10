Gp Turchia: pole a Bottas, terzo Leclerc (Di sabato 9 ottobre 2021) Valtteri Bottas (Mercedes) ha ottenuto la pole position del Gp di Turchia, 16/a prova del mondiale di Formula uno, in programma domani sull'Intercity stanbul Park. Terza posizione in griglia per ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 9 ottobre 2021) Valtteri(Mercedes) ha ottenuto laposition del Gp di, 16/a prova del mondiale di Formula uno, in programma domani sull'Intercity stanbul Park. Terza posizione in griglia per ...

Advertising

SkySportF1 : ?? Gasly firma le #FP3 in Turchia ?? Ferrari in top 5 anche sul bagnato I risultati ? - SkySportF1 : ? 1° tempo di #LH44 ma è BOTTAS IN POLE POSITION ? LECLERC STRE-PI-TO-SO? I risultati ? - SkySportF1 : ?? La top 10 delle #FP3 in Turchia I risultati ? - ImpieriFilippo : RT @Corriere: Bottas in pole in Turchia, Verstappen 2°. Bene Leclerc in seconda fila, Sainz ultimo - fisco24_info : F1, Bottas in pole al Gp di Turchia: Davanti a Verstappen e Leclerc -