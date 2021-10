GP Turchia | debuttano i guanti antincendio Sainz e Hamilton i primi a testarli

(Di sabato 9 ottobre 2021) Il livello di sicurezza oggi in F1 è cresciuto molto, soprattutto grazie ad accessori come l'Halo e l'Hans, alle tute e a nuove vetture. Tutti sviluppati nel tempo secondo l'ultima normativa tecnica ...

Advertising

Gazzetta_it : F1, GP Turchia: debuttano i nuovi guanti antincendio. Sainz, Russell e Hamilton i primi a testarli in pista -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia debuttano

La Gazzetta dello Sport

Intanto nel GP, cinque piloti - il ferrarista Carlos Sainz, Lewis Hamilton (entrambi marcati Puma), Daniel Ricciardo (Sparco), Sebastian Vettel (Alpinestars) e George Russell (Omp) - stanno ...In particolare, partecipano 80 aziende dalla, 15 dal Brasile, 11 dall'Egitto e 6 dall'Iran. ... In questa edizionei Marmomac Talks , incontri, lectio e workshop per mantenere vivo e ...