GfVip | la principessa Clarissa fa un enorme rivelazione | “Chi mi ha menato…”

(Di sabato 9 ottobre 2021) Ancora alta tensione all’interno della casa del Grande Fratello Vip, dovesi è resa protagonista di unasconvolgente L’ultima puntata andata in onda nella prima serata di Canale 5 di venerdì 8 ottobre è stata contrassegnata dall’uscita dal gioco di Samy Youssef, giovane modello nato in Egitto che ha perso al televoto contro L'articolo proviene da CheSuccede.it.

francicapuu : RT @believeinmusic_: che lulù sia un macigno sui coglioni è inequivocabile ma anche manuel che prima dice “basta ora taglio corto” e poi la… - Romina31098635 : discustoso sparlare di una persona a gioco finito #Jessica di principessa hai ben poco #gfvip - paolamarsella : Il top la principessa maggiore che parla cercando di darsi in tono e Lulu affianco tipo scaricatore di porto ??????… - paolamarsella : La principessa che dice chi è Manila ma queste? #GFVIP #GFVip2021 - nocchi_rita : RT @believeinmusic_: che lulù sia un macigno sui coglioni è inequivocabile ma anche manuel che prima dice “basta ora taglio corto” e poi la… -

Ultime Notizie dalla rete : GfVip principessa

LA CONFESSIONE, Lulù spiega le ragioni della sua insicurezza:... CANALE 5 Gf Vip, regia ... L'atteggiamento di Lulù inizia ad infastidire il popolo del web certo che, a causa della, ......e Lulù sta prendendo sempre più la via del non ritorno e Manuel stesso ha detto alla..., Lulù si infila nel letto di Manuel Bortuzzo: la sorella Jessica è costretta ad intervenireDopo i sfoghi di Ainett e di Samy, Jo Squillo ha cercato di gettare acqua sul fuoco, ma a quel punto la principessa ha sbottato. “Adesso dobbiamo far finta che lei ci piaccia? Dobbiamo forse leccarle ...La principessa Jessica Selassié al Gf Vip 6 sbotta: la ragazza si scaglia contro Samy Youssef: “Felice sia uscito, un falso" ...