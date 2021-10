Empoli, Andreazzoli: «Ternana ottimo banco di prova per l’Atalanta» (Di sabato 9 ottobre 2021) Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato al termine dell’amichevole giocata contro la Ternana: le sue dichiarazioni Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato al termine dell’amichevole giocata contro la Ternana. Le sue dichiarazioni. «Siamo soddisfatti. Abbiamo avuto la possibilità di far fare minutaggio a coloro che sono stati un po’ sacrificati in questo senso negli ultimi tempi, quindi siamo soddisfatti perché non abbiamo avuto inconvenienti. E’ stato un ottimo banco di prova contro una squadra che ha messo in campo due squadre diverse. Abbiamo ottenuto quello che volevamo, ossia mettere in crisi l’aspetto fisico. Atalanta? Affronteremo una squadra qualificata e abbiamo ancora il dubbio sul rientro ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Aurelio, allenatore dell’, ha parlato al termine dell’amichevole giocata contro la: le sue dichiarazioni Aurelio, allenatore dell’, ha parlato al termine dell’amichevole giocata contro la. Le sue dichiarazioni. «Siamo soddisfatti. Abbiamo avuto la possibilità di far fare minutaggio a coloro che sono stati un po’ sacrificati in questo senso negli ultimi tempi, quindi siamo soddisfatti perché non abbiamo avuto inconvenienti. E’ stato undicontro una squadra che ha messo in campo due squadre diverse. Abbiamo ottenuto quello che volevamo, ossia mettere in crisi l’aspetto fisico. Atalanta? Affronteremo una squadra qualificata e abbiamo ancora il dubbio sul rientro ...

Advertising

EmpoliCalcio : Le parole di mister Andreazzoli al termine dell'amichevole tra Empoli e Ternana su #EmpoliFootballChannel ?????? ??… - sportli26181512 : Empoli, 2-1 alla Ternana in amichevole con Cutrone e Tonelli: La squadra di Andreazzoli vince il test coi rossoverd… - Leandro45060292 : RT @EmpoliCalcio: Amichevole per gli azzurri di Andreazzoli a Coverciano contro la Ternana: leggi il racconto del test sul nostro sito ? h… - EmpoliCalcio : Amichevole per gli azzurri di Andreazzoli a Coverciano contro la Ternana: leggi il racconto del test sul nostro sit… - Lil77Gen : RT @DiMarzio: In panchina contro #Venezia e #Cagliari, #Baldanzi potrebbe essere la giovane scommessa dell'@EmpoliCalcio di #Andreazzoli… -