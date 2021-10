Donnarumma e il PSG: Leonardo conferma tutte le tempistiche (Di sabato 9 ottobre 2021) Ospite del Festival dello Sport, Leonardo ha confermato tutte le tempistiche relative al trasferimento di Gigio Donnarumma al Paris Saint-Germain. Esattamente quanto vi avevamo svelato il 6 e il 7 giugno, con l’irruzione dei francesi, fino all’11 giugno quando sono stati trovati gli accordi totali. Leonardo sottolinea come in precedenza, durante i mesi precedenti che hanno portato alla scadenza del contratto con il Milan, il PSG mai si fosse avvicinato a Donnarumma. E’ verissimo, il pallino lo aveva tenuto in mano la Juve che aveva deciso di rinunciare dopo il divorzio da Paratici e con l’avvento di Allegri. A quel punto il PSG è uscito allo scoperto e ha chiuso rapidamente l’operazione. FOTO: Sito ufficiale PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 9 ottobre 2021) Ospite del Festival dello Sport,hatolerelative al trasferimento di Gigioal Paris Saint-Germain. Esattamente quanto vi avevamo svelato il 6 e il 7 giugno, con l’irruzione dei francesi, fino all’11 giugno quando sono stati trovati gli accordi totali.sottolinea come in precedenza, durante i mesi precedenti che hanno portato alla scadenza del contratto con il Milan, il PSG mai si fosse avvicinato a. E’ verissimo, il pallino lo aveva tenuto in mano la Juve che aveva deciso di rinunciare dopo il divorzio da Paratici e con l’avvento di Allegri. A quel punto il PSG è uscito allo scoperto e ha chiuso rapidamente l’operazione. FOTO: Sito ufficiale PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

sportface2016 : +++#Mancini: 'Oggi #Donnarumma giocava per l'#Italia, non per il #Psg. E l'#Italia viene sopra tutto+++ #ItaliaSpagna #NationsLeague - ruiu19 : RT @cmdotcom: Ruiu: 'Il #Psg è il #Milan di tanti anni fa, quando 'scippava' Nesta. #Donnarumma non è un traditore, se no anche Kakà...' ht… - Mediagol : PSG, Leonardo: “Messi leader, Donnarumma acquisto top, Mbappè? Futuro incerto” - pensier12542480 : @MilanNewsit Quindi Donnarumma voleva andarsene ed ha preso la prima occasione senza sapere che al PSG pulisce gli… - lucapalladino93 : RT @sportal_it: Psg, Leonardo dice la verità sull'arrivo di Gigio Donnarumma -