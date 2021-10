DIRETTA F1, GP Turchia 2021 LIVE: classifica qualifiche e griglia di partenza (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.42 Di seguito la classifica finale del Q2, con le eliminazioni di Vettel, Ocon, Russell, Schumacher e Sainz: 1 Lewis HAMILTON Mercedes1:23.082 5 2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.497 5 3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.650 6 4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.735 6 5 Fernando ALONSO Alpine+0.832 6 6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.879 67 Charles LECLERC Ferrari+0.933 6 8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.972 6 9 Lance STROLL Aston Martin+1.519 6 10 Lando NORRIS McLaren+1.560 6 11 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.713 6 12 Esteban OCON Alpine+1.760 6 13 George RUSSELL Williams+1.925 6 14 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.118 7 15 Carlos SAINZ Ferrari- – 14.40 BANDIERA A SCACCHI!! Leclerc 7°!! La Ferrari si salva sfruttando anche il lavoro di Sainz, sceso in pista solo per dare una buona scia al compagno di ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.42 Di seguito lafinale del Q2, con le eliminazioni di Vettel, Ocon, Russell, Schumacher e Sainz: 1 Lewis HAMILTON Mercedes1:23.082 5 2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.497 5 3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.650 6 4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.735 6 5 Fernando ALONSO Alpine+0.832 6 6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.879 67 Charles LECLERC Ferrari+0.933 6 8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.972 6 9 Lance STROLL Aston Martin+1.519 6 10 Lando NORRIS McLaren+1.560 6 11 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.713 6 12 Esteban OCON Alpine+1.760 6 13 George RUSSELL Williams+1.925 6 14 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.118 7 15 Carlos SAINZ Ferrari- – 14.40 BANDIERA A SCACCHI!! Leclerc 7°!! La Ferrari si salva sfruttando anche il lavoro di Sainz, sceso in pista solo per dare una buona scia al compagno di ...

