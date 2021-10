Covid: Mandelli, ‘dissenso che diventa violenza antitesi democrazia, solidarietà a Cgil’ (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “Il dissenso che diventa violenza è l’antitesi della democrazia. È inaccettabile e paradossale che, al grido di ‘libertà’, No Green Pass e No vax mettano sotto scacco Roma con una vera e propria guerriglia urbana. solidarietà alla Cgil e alle Forze dell’Ordine”. Lo scrive su Twitter il deputato e responsabile Sanità di Forza Italia Andrea Mandelli, vice presidente della Camera dei Deputati. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “Il dissenso cheè l’della. È inaccettabile e paradossale che, al grido di ‘libertà’, No Green Pass e No vax mettano sotto scacco Roma con una vera e propria guerriglia urbana.alla Cgil e alle Forze dell’Ordine”. Lo scrive su Twitter il deputato e responsabile Sanità di Forza Italia Andrea, vice presidente della Camera dei Deputati. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

