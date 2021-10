Cina, Xi Jinping annuncia: “Realizzeremo la riunificazione con Taiwan” (Di sabato 9 ottobre 2021) Una questione “interna alla Cina” che “non ammette interferenze esterne”. Xi Jinping tira dritto e annuncia che la Cina realizzerà la riunificazione con Taiwan, e chiunque cerchi di dividere il Paese “non farà una bella fine”. Si tratta del nuovo duro monito del presidente cinese sulla questione dell’isola. Xi ha parlato in occasione delle celebrazioni per i 110 anni dalla Rivoluzione del 1911. “Il secessionismo di Taiwan è il più grande ostacolo alla riunificazione nazionale, una seria minaccia al ringiovanimento nazionale. Chiunque voglia tradire e separare il Paese sarà giudicato dalla storia e non farà una buona fine”, ha aggiunto Xi, assicurando con toni perentori che “la riunificazione completa del nostro Paese ci sarà e potrà ... Leggi su tpi (Di sabato 9 ottobre 2021) Una questione “interna alla” che “non ammette interferenze esterne”. Xitira dritto eche larealizzerà lacon, e chiunque cerchi di dividere il Paese “non farà una bella fine”. Si tratta del nuovo duro monito del presidente cinese sulla questione dell’isola. Xi ha parlato in occasione delle celebrazioni per i 110 anni dalla Rivoluzione del 1911. “Il secessionismo diè il più grande ostacolo allanazionale, una seria minaccia al ringiovanimento nazionale. Chiunque voglia tradire e separare il Paese sarà giudicato dalla storia e non farà una buona fine”, ha aggiunto Xi, assicurando con toni perentori che “lacompleta del nostro Paese ci sarà e potrà ...

