Cina: Taiwan sarà riunificata, no interferenze. La replica: decideremo noi (Di sabato 9 ottobre 2021) La riunificazione di Taiwan alla Cina è storicamente inevitabile e sarà realizzata annuncia il presidente cinese Xi Jinping, sottolineando che si tratta di una questione interna. Netta la replica di ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 9 ottobre 2021) La riunificazione diallaè storicamente inevitabile erealizzata annuncia il presidente cinese Xi Jinping, sottolineando che si tratta di una questione interna. Netta ladi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Cina, Xi Jinping: 'Taiwan sarà riunificata, no a interferenze esterne' #ANSA - Agenzia_Italia : L'annuncio di Xi Jinping: 'Realizzeremo la riunificazione con Taiwan' - RaiNews : L'aggressività e l'egemonia 'non sono nel sangue del popolo cinese: la Cina rimarrà un campione della pace mondiale… - universumvici : @FrancescoAbba11 Ma che Taiwan torni ad essere parte integrante della Cina non significa affatto 'schiacciare i pic… - Genomalieno : Ma della Cina che vuole annettersi Taiwan con la forza in Italia nessuno ha niente da dire?Tutti i presunti comunis… -