Cairo | «Giocatori via a zero? Ingiusto | alle società almeno un indennizzo Ci siamo snaturati»

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato dal palco del Festival dello Sport di Trento. «Una società magari cresce un giovane del proprio vivaio, investe dei soldi e delle risorse, e poi lo vede andare via a zero euro. Non credo sia giusto, il club dovrebbe avere almeno una forma di indennizzo. In un momento in cui le società sono in difficoltà, i giocatori in scadenza vogliono di più e il procuratore arriva portando via il giocatore, invece di permettere alla società di monetizzare. I procuratori hanno tanto potere e i giocatori se ne vanno lasciando ...»

mr_kubra : RT @CalcioFinanza: La proposta di Cairo: «Serve un indennizzo anche per i giocatori cresciuti nel vivaio che vanno via a zero» https://t.co… - Robertoro80 : RT @gianluca_sarto: Cairo al Festival dello Sport: “Al Toro con Ventura facevamo calcio: investire sui giovani, valorizzarli e rivenderli.… - AnsaTrentinoAA : Dal Pino, riforme per difendere i club. Cairo: società penalizzate da chi offre più soldi ai giocatori |#ANSA - SMaglia : RT @ILTOROSIAMONOI: Cairo:”I tifosi del Toro vorrebbero grandi giocatori ma non sono conciliabili con le finanze del club” - bozzamauro1 : Ha perfettamente ragione, così si fa solo il gioco delle grandi. Così il campionato è destinato a morire. -