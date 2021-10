Basket | Serie A 2021 2022 | Trento batte Cremona 74-61 | cronaca e tabellino

(Di sabato 9 ottobre 2021) Dolomiti Trentino EnergiaVanoliper 84-68 nella sfida valida per la terza giornata dellaA1die conquista il suo primo successo in questa stagione. Il miglior marcatore della partita è Jonathan Reynolds con 21 punti davanti al suo compagno Jordan Caroline che si ferma a quota 19. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI E CLASSIFICHE Il match parte fortissimo, con entrambe le fazioni che attaccano e mettono a segno i primi punti. Sugli scudi Pecchia che porta i suoi a chiudere la prima frazione 18-22. Il secondo quarto è invece, se possibile, ancora più serrato, spesso il risultato rimane in parità: 30, poi 36, poi 40. Si finisce all’intervallo proprio 40-40. Il terzo quarto rimane anche esso molto neutro, con le squadre che si ...

