Assessore Romano: “Cementificio Ciotta affidato a ditta beneventana” (Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “La migliore risposta alle illazioni di questi giorni arriva dal lavoro messo in piedi in questi anni dal Comune di Benevento che lo scorso primo ottobre, dando seguito a procedure avviate da tempo, ha proposto l’aggiudicazione del recupero dell’ex Cementificio Ciotta di contrada Olivola, confiscato dalla Magistratura ed ora riqualificato dall’amministrazione guidata da Clemente Mastella”. A dichiararlo Raffaelle Romano, Assessore uscente alla Legalità e alla Trasparenza. “I lavori, a beneficio di quelli che speculano su un tema tanto delicato, – aggiunge – saranno realizzati da una ditta con sede legale in Benevento. La struttura, com’è noto, era stata destinata al Comune di Benevento dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “La migliore risposta alle illazioni di questi giorni arriva dal lavoro messo in piedi in questi anni dal Comune di Benevento che lo scorso primo ottobre, dando seguito a procedure avviate da tempo, ha proposto l’aggiudicazione del recupero dell’exdi contrada Olivola, confiscato dalla Magistratura ed ora riqualificato dall’amministrazione guidata da Clemente Mastella”. A dichiararlo Raffaelleuscente alla Legalità e alla Trasparenza. “I lavori, a beneficio di quelli che speculano su un tema tanto delicato, – aggiunge – saranno realizzati da unacon sede legale in Benevento. La struttura, com’è noto, era stata destinata al Comune di Benevento dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni ...

anteprima24 : ** #Assessore #Romano: 'Cementificio Ciotta affidato a #Ditta beneventana' ** - lpntweet : Parrotta Gioielli, Plusprint, Momento Donna, ed a ComuniKal. Alla serata hanno preso parte l’assessore alla cultura… - SanSeveroNews : Questa mattina l’Assessore alla Sanità Regione Puglia prof. Pierluigi Lopalco ha fatto visita all’Ospedale T. Mase… - atlantidelibri : RT @giu_lia_giu: Io non ci posso credere che avete mandato al ballottaggio uno che diceva che il saluto romano era igienico per salvaguarda… - GabrielParker74 : RT @giu_lia_giu: Io non ci posso credere che avete mandato al ballottaggio uno che diceva che il saluto romano era igienico per salvaguarda… -