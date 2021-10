Uomini e Donne, anticipazioni 8 ottobre: Joele dice addio al programma? Gemma e Tina chiudono la settimana del Trono Over? (Di venerdì 8 ottobre 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 8 ottobre: ultima puntata della settimana. Vogliamo scoprire cosa succederà? Uomini e Donne, anticipazioni 8 ottobre: oggi si parlerà di Joele Milan, Matteo Fioravanti e Roberta Ilaria Giusti? Non abbiamo ancora visto la puntata in cui Maria De Filippi ha cacciato Joele Milan e Ilaria Melis … Sarà “finalmente” oggi, visto che è l’ultimo giorno settimanale di “Uomini e Donne“? Intanto trapela che il pubblico comincia ad innervosirsi per questo ritardo e perché non si parla (ancora?) di un nuovo tronista. Protagonisti del Trono Classico dovrebbero essere anche Matteo Fioravanti e Roberta Ilaria Giusti, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 8 ottobre 2021): ultima puntata della. Vogliamo scoprire cosa succederà?: oggi si parlerà diMilan, Matteo Fioravanti e Roberta Ilaria Giusti? Non abbiamo ancora visto la puntata in cui Maria De Filippi ha cacciatoMilan e Ilaria Melis … Sarà “finalmente” oggi, visto che è l’ultimo giornole di ““? Intanto trapela che il pubblico comincia ad innervosirsi per questo ritardo e perché non si parla (ancora?) di un nuovo tronista. Protagonisti delClassico dovrebbero essere anche Matteo Fioravanti e Roberta Ilaria Giusti, ...

