Una Vita anticipazioni 11 ottobre 2021, Ildefonso distrutto dalla vergogna (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nella puntata di Una Vita di lunedì 11 ottobre 2021 Ildefonso, dopo essere stato messo in ridicolo davanti a tutti gli inVitati a casa di Marcos, lascia la festa e si rinchiude nel suo appartamento, distrutto dalla vergogna. Allo stesso tempo, Felicia, accetta di restare dal suo spasimante, con il quale si confida rivelandogli di sentirsi in colpa per aver spinto sua figlia, verso questo matrimonio infelice. Gli episodi della telenovela spagnola sono disponibili su Mediaset Infinity subito dopo la messa in onda delle 14:10. Si è sposata la prima tronista di Uomini e donne Poco amata da pubblico, Lucia Pavan incassò il "no" di Vitagliano, che fece ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nella puntata di Unadi lunedì 11, dopo essere stato messo in ridicolo davanti a tutti gli inti a casa di Marcos, lascia la festa e si rinchiude nel suo appartamento,. Allo stesso tempo, Felicia, accetta di restare dal suo spasimante, con il quale si confida rivelandogli di sentirsi in colpa per aver spinto sua figlia, verso questo matrimonio infelice. Gli episodi della telenovela spagnola sono disponibili su Mediaset Infinity subito dopo la messa in onda delle 14:10. Si è sposata la prima tronista di Uomini e donne Poco amata da pubblico, Lucia Pavan incassò il "no" digliano, che fece ...

