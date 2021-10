Turismo | Ocse | nel 2022 l' Italia tornerà a livelli pre Covid

(Di venerdì 8 ottobre 2021) 'Nei mesi di agosto, settembre e ottobre il settore turisticono è andato molto bene. Stimiamo di chiudere l'anno con il 30 - 35% in meno rispetto al 2019, con dei numeri in grande recupero ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Turismo Ocse

TGCOM

Lo ha detto Armando Peres, vice presidente del Comitatodell'L'economista della Lega, l'ex sottosegretario Massimo Garavaglia e ora ministro del, è un ... anche semplificandole, perché siamo fuori linea rispetto ai paesi Ue (+2%) e(+5%)". Parole ..."Nei mesi di agosto, settembre e ottobre il settore turistico italiano è andato molto bene. Stimiamo di chiudere l'anno con il 30-35% in meno rispetto al 2019, con dei numeri in grande recupero rispet ...Al Castello dei Conti Guidi il confronto organizzato per dare slancio ai territori marginali in tempi di pandemia. Caccia ai servizi ...