Traffico Roma del 08-10-2021 ore 17 | 30

(Di venerdì 8 ottobre 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione molto trafficato il raccordo al momento nelle due direzioni in carreggiata interna code tra Boccea Trionfale tra Cassia bis Salaria e tra Settebagni e prende tutte in fila anche in carreggiata esterna con code a tratti rallentamenti tra l’uscita per laFiumicino e Lanina sulla tangenziale code verso San Giovanni tra via dei Colli della Farnesina e via Salaria e tra via Prenestina e Nola indicazioni dello Stadio Olimpico tra via Nola e lo Scalo di San Lorenzo e tra via delle Valli e via Salaria chiusa temporaneamente via del Trullo per un incidente tra via Sarzana in via Campagnatico In quest’ultima di e molti sono gli incidenti al momento in città su via di Boccea altezza di via del lungo viale del Muro Torto in prossimità di Corso d’Italia direzione Nomentana e infine su via di ...