Tale e Quale Show, rissa dietro le quinte tra i concorrenti del programma: spuntano le immagini (Di venerdì 8 ottobre 2021) Scoppia la rissa tra i concorrenti del programma condotto da Carlo Conti su Rai Uno? Ciro Priello dei The Jackal rompe il silenzio e rivela cos'è accaduto, ma Dennis Fantina non ci sta. Nelle ultime ore si è diffusa sul web la notizia di una presunta rissa tra i concorrenti dietro le quinte di Tale e Quale Show. Ad accendere la discussione sarebbe stato il voto dato da alcuni dei partecipanti ai compagni dopo la conclusione delle performance nella scorsa puntata. Sembra, infatti, che spesso gli imitatori si mettano d’accordo per dare i loro 5 punti ma, durante l’ultima puntata andata in onda venerdì 1 ottobre, qualcuno avrebbe cambiato la preferenza all’ultimo minuto. A fare chiarezza su come sono andate ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 8 ottobre 2021) Scoppia latra idelcondotto da Carlo Conti su Rai Uno? Ciro Priello dei The Jackal rompe il silenzio e rivela cos'è accaduto, ma Dennis Fantina non ci sta. Nelle ultime ore si è diffusa sul web la notizia di una presuntatra iledi. Ad accendere la discussione sarebbe stato il voto dato da alcuni dei partecipanti ai compagni dopo la conclusione delle performance nella scorsa puntata. Sembra, infatti, che spesso gli imitatori si mettano d’accordo per dare i loro 5 punti ma, durante l’ultima puntata andata in onda venerdì 1 ottobre, qualcuno avrebbe cambiato la preferenza all’ultimo minuto. A fare chiarezza su come sono andate ...

Advertising

fanpage : #taleequaleshow Delirio per PierPaolo Petrelli. La sua esibizione nei panni di Achille Lauro è stato un gran succes… - taleequaleshow : Molti dicono sia stata l'imitazione migliore di @pierpaolopretel, siete d'accordo? Guarda l'esibizione su RaiPlay ??… - taleequaleshow : Molti applausi per @stefyorlando ma per un soffio non è riuscita a vincere la serata. Guarda l'esibizione su RaiPla… - 1aetorod9 : RT @fanpage: #taleequaleshow, #pierpaolopretelli sorprende la giuria imitando Clementino - SaraSanfi : RT @fanpage: #taleequaleshow, #pierpaolopretelli sorprende la giuria imitando Clementino -