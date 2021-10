Summit B20 | Draghi | «Grazie ai vaccini | fine pandemia in vista Primo annuncio di emergenza»

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Ici portano fuori dalla. Potrà suscitare anche polemiche in coloro che sono meno convinti, la dichiarazione di Mario, in videocollegamento, per la chiusura delB20, in occasione del G20 di presidenza italiana, ma in ogni caso può essere considerata ilufficiale di: ossia la luce in fondo a un tunnel che non dovrebbe essere più lunghissimo L'articolo proviene da Firenze Post.

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è intervenuto venerdì 8 ottobre in videocollegamento al. "Il rapido sviluppo di vaccini efficaci contro il Covid - 19 " ha detto " mostra come la cooperazione tra governi e imprese possa - letteralmente - salvare vite umane. Lo sforzo di ricerca ...La fine della pandemia è vicina. Lo ha detto il premier , è intervenuto in videocollegamento al: 'Ora abbiamo somministrato più di 6 miliardi di dosi di in tutto il mondo. I nostri sforzi congiunti ci hanno aiutato a tenere sotto controllo la pandemia in molti paesi e a darci la ...Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, interviene in videocollegamento al Summit B20. “L’obiettivo finale del B20 è di fare del 2021 un anno di rinascita”. La chair del B20, Emma Marcegaglia, si r ...I vaccini ci portano fuori dalla pandemia. Potrà suscitare anche polemiche in coloro che sono meno convinti, la dichiarazione di Mario Draghi, in videocollegamento, per la chiusura del Summit B20, in ...