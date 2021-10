Stasera in tv | 8 ottobre 2021 | GF Vip e Tale e quale Show

(Di venerdì 8 ottobre 2021) I palinsesti televisivi di venerdì 8sono ricchi e prevedono programmi per tutti i gusti: intrattenimento, film e serie. Cosa guardarein tv? Programmi TV 8La programmazione serale di venerdì 8è vasta e vede andare in scena titoli per tutti i gusti. Rai1 offre la quarta puntata di, condotto da Carlo Conti. Canale 5, invece, propone un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6, con al timone Alfonso Signorini. Quanti desiderano trascorrere la serata con un programma d'informazione, possono optare per il format Quarto grado su Rete 4 oppure Propaganda Live su La7. Se, invece, avete voglia di godervi una bel film potete sintonizzarvi su Rai3, dove ...

Advertising

matteosalvinimi : Direzione provincia di Roma: Mentana (ore 15), Frascati (16) e Marino (17), poi nella Capitale (18:45) alla scuola… - Loredanataberl1 : RT @RaiNews: Il 10 ottobre la tradizionale marcia per la pace #PerugiaAssisi compie 60 anni. Stasera alle 21.30 l'approfondimento su #Raine… - bakeoffitalia : Guida TV | programmi di stasera | venerdì 8 ottobre 2021 - Zazoom - Pax26632587 : RT @TV2000it: Country, con #JessicaLange e #SamShepard Le difficoltà e le lotte degli agricoltori americani del Midwest Stasera 8 ottobre… - InArtAgency : ?? Inaugura stasera la stagione lirica del @TeatroCarlo di #Genova una nuova creazione di #Filidei, insieme a una nu… -

Ultime Notizie dalla rete : Stasera ottobre

ComingSoon.it

, venerdì 82021, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip . Al televoto Samy Youssef, Amedeo Goria e Nicola Pisu , che nelle ultime ore è stato difeso dalla ...... rivolgendosi proprio a Mourinho, dicono: "pippiamo, Josè, stiamo a fa schifo, abbiamo ... 82021 - 12:14L’8 ottobre 2021 sarà l’ultima occasione per ammirare le Draconidi, stelle cadenti o meteore che illumineranno questa notte. Scopriamo insieme dove e come guardarle. Le Draco ...Prosegue l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e le anticipazioni riguardanti la nuova puntata serale in onda stasera 8 ottobre su Canale 5, rivelano che non mancheranno i colpi di scena.