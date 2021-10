Se la miglior baguette di Parigi la fa un tunisino

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Unaappena sfornata, dimezzata e affettata per il lungo. Quattro sottili “barchette” di pane spalmate con due dita di burro freschissimo. Marmellata di albicocche o di fichi. Caffè nero, lungo o “tagliato” col latte. Era la colazione che qualsiasi turista francese poteva permettersi, anche una trentina di anni fa, lungo la costa del Maghreb: in Marocco, come in Tunisia o in Algeria. Favolosa, golosamente antidietetica e alla portata di tutti: nei caffè sul lungo mare di Tangeri o negli alberghi poco stellati di Tunisi. La meno costosa perché priva dei più raffinati e cari croissant, meravigliosamente sostituiti da quel pane che profumava di casa. Anche per questo, probabilmente, ae dintorni non si sono affatto stupiti quando, il 24 settembre, hanno scoperto che il premio per ladella ...

cgcronos : Tunisino vince concorso ‘Miglior baguette di Parigi’, ma su suoi social messaggi islamisti ! I soliti Musulmani 'mo… - NelaBombelli : RT @ImolaOggi: ??Tunisino vince concorso 'Miglior baguette di Parigi', ma su suoi social pubblicava messaggi islamisti. Sarà premiato e forn… - EmyRoyaleagle : RT @ImolaOggi: ??Tunisino vince concorso 'Miglior baguette di Parigi', ma su suoi social pubblicava messaggi islamisti. Sarà premiato e forn… - ImolaOggi : ??Tunisino vince concorso 'Miglior baguette di Parigi', ma su suoi social pubblicava messaggi islamisti. Sarà premia… - transnazionale : 'Miglior baguette a Parigi',ma su suoi social messaggi islamisti #spaziotransnazionale informa -

... il palazzo presidenziale rinuncia al talento del fornaio eletto "di Francia" e vincitore del titolo che gli avrebbe assicurato per un anno la fornitura di pane per il Capo dello ......aprire un dibattito nazionale via social sull'opportunità di insignire dell'alto grado di...volere nemmeno più presentarsi alla cerimonia di oggi per il ritiro del premio alla migliore,...Makram Akrout, ha vinto il concorso per la migliore baguette di Parigi, ma non fornirà il pane all’Eliseo come da tradizione. Escluso per dei vecchi post islamisti sui social ...Il panettiere di origine tunisina si era aggiudicato la fornitura di pena per un anno all’Eliseo. Ma è prevalsa la linea di inflessibilità verso l’integralismo musulmano del presidente ...