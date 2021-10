Scuola, le nuove Faq del ministero: dal Green pass alle gite, tutte le indicazioni (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il ritorno in classe si è ormai completato da alcune settimane. Secondo le ultime rilevazioni, la riapertura delle scuole non ha inciso, come l'anno scorso, sull'impennata dei contagi. Anzi, la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il ritorno in classe si è ormai completato da alcune settimane. Secondo le ultime rilevazioni, la riapertura delle scuole non ha inciso, come l'anno scorso, sull'impennata dei contagi. Anzi, la ...

Advertising

daba137 : Insegnare italiano in una scuola per adulti provenienti da tanti Paesi diversi significa scoprire ogni giorno nuove… - oscar31914934 : @ilgiornale ora stiamo meglio....occupatevi di debito di nuove cavolate del PNRR,di scuola seria...fate ridere! - infoitinterno : Scuola, in arrivo nuove regole sulla quarantena: solo tra contatti stretti e più breve per vaccinati - infoitinterno : Covid e scuola, in arrivo nuove regole sulla quarantena: solo tra contatti stretti e più breve per vaccinati - 90sbergamo : RT @stitchdideddy: buongiorno raga oggi salto scuola perché non sto benissimo, sperando che nel pomeriggio sto meglio :/ nel mentre ditemi… -