Sabbia | fango | farina e colori | lasciamo che i nostri bimbi si sporchino

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Quando non c’erano gli smartphone, il tablet o la PlayStation a farci compagnia, tutto ciò che avevamo per trascorrere il tempo era una buona compagnia, e un po’ di dose di fantasia. Così scendevamo in strada, con gli amici di quartiere e giocavamo in mezzo ai campi d’erba o tra la polvere e il, improvvisando i migliori giochi di sempre. E quando il sole tramontava, rientravamo tutti a casa, con qualche graffio, le mani sporche e le unghie nere. Eravamo i bambini felici, quelli che non avevano paura di sporcarsi, quelli che sapevano che dopo la solita strigliata di mamma, un po’ di acqua e bagnoschiuma ci avrebbero rimessi a nuovo. E a nulla servivano le raccomandazioni dei genitori perché il giorno dopo scendevamo di nuovo in strada, a correre a sporcarci. Oggi invece tutto è cambiato. Quei campi d’erba bagnati, quella terra da toccare con le mani, quei ...