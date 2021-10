Roma, escrementi di topo e condizioni igieniche pessime: chiuso un ristorante (Di venerdì 8 ottobre 2021) Carenze igienico sanitarie, presenza di escrementi di topo, animali infestanti: questo quanto hanno scoperto gli agenti del VI Distretto Casilino durante un servizio di controllo in 3 esercizi commerciali. In particolare sono due i ristoranti che – per mancanza di tracciabilità degli alimenti – hanno ricevuto una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro. Casilino: topi e escrementi al ristorante Al servizio hanno partecipato 1 unita Cinofila Antidroga in abiti civili, 4 Unità di Polizia Locale Roma Capitale e 2 Ispettori S.I.A.N. della Asl Roma. Per le gravi carenze igienico sanitarie e strutturali e per la presenza di escrementi di topo e animali infestanti, riscontrati in uno dei 2 locali, è stata proposta la sospensione dell’attività. A ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 ottobre 2021) Carenze igienico sanitarie, presenza didi, animali infestanti: questo quanto hanno scoperto gli agenti del VI Distretto Casilino durante un servizio di controllo in 3 esercizi commerciali. In particolare sono due i ristoranti che – per mancanza di tracciabilità degli alimenti – hanno ricevuto una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro. Casilino: topi ealAl servizio hanno partecipato 1 unita Cinofila Antidroga in abiti civili, 4 Unità di Polizia LocaleCapitale e 2 Ispettori S.I.A.N. della Asl. Per le gravi carenze igienico sanitarie e strutturali e per la presenza didie animali infestanti, riscontrati in uno dei 2 locali, è stata proposta la sospensione dell’attività. A ...

