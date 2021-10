RECORD CADUTA LIBERA, MEDIASET IN FESTA: “GERRY SCOTTI FIGURA IMPRESCINDIBILE DI CANALE 5” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ogni anno, puntuali come le tasse, si celebrano anzitempo i funerali dei programmi. Tempo qualche settimana di riassestamento dopo (troppi) mesi di repliche, CADUTA LIBERA è tornato ad essere la consueta macchina macina ascolti. MEDIASET e GERRY SCOTTI festeggiano. Il quiz, si legge in una nota MEDIASET, conferma con un nuovo RECORD il trend positivo degli ascolti di inizio stagione. La decima edizione del game-show con GERRY SCOTTI, nell’ultima settimana di programmazione, ha raggiunto una media di oltre 3.400.000 spettatori con il 19.2% di share. Il popolare quiz segna il primato con la puntata di giovedì 7 ottobre, dove ha registrato 3.489.000 spettatori totali con il 20.4% di share sul pubblico attivo (33.8% sul pubblico maschile ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ogni anno, puntuali come le tasse, si celebrano anzitempo i funerali dei programmi. Tempo qualche settimana di riassestamento dopo (troppi) mesi di repliche,è tornato ad essere la consueta macchina macina ascolti.festeggiano. Il quiz, si legge in una nota, conferma con un nuovoil trend positivo degli ascolti di inizio stagione. La decima edizione del game-show con, nell’ultima settimana di programmazione, ha raggiunto una media di oltre 3.400.000 spettatori con il 19.2% di share. Il popolare quiz segna il primato con la puntata di giovedì 7 ottobre, dove ha registrato 3.489.000 spettatori totali con il 20.4% di share sul pubblico attivo (33.8% sul pubblico maschile ...

