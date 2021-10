Quanto guadagnano gli attori di Forum? Svelate le cifre del loro cachet (Di venerdì 8 ottobre 2021) Quanto guadagnano gli attori di Forum? Finalmente sono state Svelate le cifre del loro cachet: ecco tutti i dettagli Sapete Quanto guadagnano gli attori del programma televisivo Forum? Finalmente sono state Svelate le cifre percepite dai figuranti. Oltre al gettone di presenza, che ha un prezzo variabile, verrebbero rimborsati anche per i viaggi di trasporto e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 8 ottobre 2021)glidi? Finalmente sono stateledel: ecco tutti i dettagli Sapeteglidel programma televisivo? Finalmente sono statelepercepite dai figuranti. Oltre al gettone di presenza, che ha un prezzo variabile, verrebbero rimborsati anche per i viaggi di trasporto e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

ShooterHatesYou : Ribadisco quello che ho detto nel video di oggi, con maggior chiarezza: per dei “giornali specializzati” pubblicare… - lastknight : Oggi un threat-actor ha pubblicato TUTTO il codice sorgente di #Twitch in un #Leak incredibile di 128Gb. All'intern… - Lowandoski85 : @tutticonvocati Tutto giusto ma chiedete a Sergione quanto guadagnano i suoi giocatori in 3ª categoria al Chievo - sportface2016 : Boxe, che attesa per #FuryWilder: cifre stellari e scenari futuri ancora non chiari - francioniflli : Mr. Olympia: quanto guadagnano i vincitori nel 2021? - A24 SPORT: -