Processo Ubi | il grande accusatore Jannone | “Massimo rispetto per la decisione”

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Bergamo. “Come sempre ho fatto in questi anni non posso che esprimere il mioper le decisioni della Magistratura, e quindi anche per questa sentenza. Il lavoro della Guardia di Finanza e dei Pubblici Ministeri è stato davvero encomiabile e si è svolto nonostante una eccezionale mole di trasferimenti, di pause e di problemi logistici dovuti alla pandemia, con le conseguenti, visibili ripercussioni sulla prescrizione. Nel frattempo, e di conseguenza, il mondo e i protagonisti del credito sono profondamente cambiati in questi anni, con tutte le evoluzioni del caso”. Questa la reazione di Giorgio, ildelUbi, al momento della sentenza pronunciata venerdì 8 ottobre (al termine di una camera di consiglio durata dieci ore) dalla Corte ...

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Nessun ostacolo alla vigilanza per i vertici diBanca. Finisce così ilmeno raccontato d'Italia all'alfiere bianco della finanza cattolica italiana e ai vertici di quello che era il ...Ventinove assoluzioni e una condanna. Si è chiuso così, dopo tre anni di udienze, ila Bergamo per le presunte irregolarità nella gestione di Banca, poi incorporata in Banca Intesa San Paolo. Tra le assoluzioni, spiccano quelle del banchiere Giovanni Bazoli e dell'ex ...Si chiude con una sola condanna per una vicenda secondaria il lungo processo relativo a presunte irregolarità commesse nella gestione dell'istituto ...Stesso pronunciamento del tribunale di Bergamo anche per l'ex amministratore delegato Victor Massiah e per Banca Intesa Sanpaolo ...