Play At Home: più di 60 milioni di giochi riscattati (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nell'aprile 2020, con l'inizio della pandemia di COVID-19, Sony Interactive Entertainment ha lanciato l'iniziativa Play At Home per aiutare le persone a divertirsi restando a casa propria in sicurezza. Da allora, sono state avviate ben quattro campagne separate per offrire giochi e add-on, oltre a offerte esclusive per i fan. SIE è entusiasta di evidenziare le varie fasi e condividere informazioni su come l'attività sia stata accolta dalla community PlayStation. La campagna Play At Home è stata un successo straordinario e SIE ha avuto un ruolo importante nel supportare i giocatori di tutto il mondo. Ad oggi, gli utenti hanno riscattato più di 60 milioni di giochi dal programma. Questo numero comprende 11 milioni di titoli per PS VR ...

