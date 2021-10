Pericolo ransomware Cyber-riunione tra Biden e alleati

Leggi su formiche

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Dando il benvenuto al mese della consapevolezza sulla sicurezza cibernetica, il presidente statunitense Joeha spiegato che gli Stati Uniti stanno “collaborando strettamente con le nazioni di tutto il mondo su queste minacce condivise, compresi i nostridella Nato e i partner del G7” e che a ottobre “riuniranno 30 Paesi per accelerare la nostra cooperazione nella lotta contro la criminalità informatica, migliorando la collaborazione tra le forze dell’ordine, arginando l’uso illecito di criptovalute e impegnandosi su questi temi a livello diplomatico”. La nota diffusa dalla Casa Bianca parla anche di una coalizione “per sostenere e investire nella tecnologia 5G affidabile e per proteggere meglio le nostre catene di approvvigionamento” e cita l’impegno sulle “tecnologie emergenti come il calcolo quantistico e l’intelligenza artificiale”. Ci ...