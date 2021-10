Parte un colpo mentre pulisce il fucile e colpisce la moglie incinta (Di venerdì 8 ottobre 2021) Stava pulendo il fucile da caccia, quando è partito inavvertitamente un colpo che ha ferito la moglie alla gamba. Tragedia sfiorata durante la notte in una abitazione a Elmas, nella città Metropolitana... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 8 ottobre 2021) Stava pulendo ilda caccia, quando è partito inavvertitamente unche ha ferito laalla gamba. Tragedia sfiorata durante la notte in una abitazione a Elmas, nella città Metropolitana...

