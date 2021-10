Parente (Insieme per Benevento): “Strumentalizzano la mensa, proprio loro che l’hanno chiusa” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito la nota del consigliere comunale Renato Parente della lista Insieme per Benevento a sostegno di Mastella sindaco. “Una delle liste a sostegno di Perifano interviene in queste ore per strumentalizzare finanche la questione mensa, dopo averne determinato negli anni in cui erano al governo della città, la chiusura! Le mense scolastiche sono tornate a funzionare nella città di Benevento, come assicurò Clemente Mastella alla sua prima candidatura a sindaco. Un servizio che il sindaco ha voluto erogare per la prima volta gratuitamente. Il nervo scoperto spinge i supporter di Perifano a tifare perché tutto vada male, e così si affannano a segnalare la propria doglianza per i ritardi registrati nei primi due giorni di partenza del servizio. Dispiace deluderli ma come ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito la nota del consigliere comunale Renatodella listapera sostegno di Mastella sindaco. “Una delle liste a sostegno di Perifano interviene in queste ore per strumentalizzare finanche la questione, dopo averne determinato negli anni in cui erano al governo della città, la chiusura! Le mense scolastiche sono tornate a funzionare nella città di, come assicurò Clemente Mastella alla sua prima candidatura a sindaco. Un servizio che il sindaco ha voluto erogare per la prima volta gratuitamente. Il nervo scoperto spinge i supporter di Perifano a tifare perché tutto vada male, e così si affannano a segnalare la propria doglianza per i ritardi registrati nei primi due giorni di partenza del servizio. Dispiace deluderli ma come ...

Advertising

anteprima24 : ** Parente (Insieme per ##Benevento): 'Strumentalizzano la #Mensa, proprio loro che l'hanno chiusa' **… - rihannaewendy : #tzvip ragazze non ci credo una mia parente che vive in Australia dice che lo hanno fotografato insieme agli abor… - esseffesse : RT @raptusmo: @worldernest @vitalbaa Il catasto è quello x il quale a Genova ci sono +immobili “signorili” che a Roma e Milano messe insi… - raptusmo : @worldernest @vitalbaa Il catasto è quello x il quale a Genova ci sono +immobili “signorili” che a Roma e Milano… - Am_Parente : Il nostro passato, un grande futuro. Ripartiamo insieme @cnanazionale -