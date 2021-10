Operaio precipita da un ponteggio e muore in Trentino (Di venerdì 8 ottobre 2021) Si tratta di un uomo di 61 anni che ha perso la vita in seguito ai gravi traumi riportati nella caduta Leggi su rainews (Di venerdì 8 ottobre 2021) Si tratta di un uomo di 61 anni che ha perso la vita in seguito ai gravi traumi riportati nella caduta

