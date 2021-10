Notizia dalla Radio Ufficiale: visita inaspettata a Castel Volturno (Di venerdì 8 ottobre 2021) Valter De Maggio, in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, ha rivelato che a Castel Volturno è arrivata una visita inaspettata. Si tratta di Andrea Chiavelli, che nel mondo Napoli è stato ribattezzato l'uomo dei contratti. Chiavelli Giuntoli De Laurentiis Chissà che non possano esserci novità in programma, date le diverse situazioni legate ai rinnovi di contratto (Insigne in primis, ma non solo). Leggi su spazionapoli (Di venerdì 8 ottobre 2021) Valter De Maggio, in diretta suKiss Kiss Napoli, ha rivelato che aè arrivata una. Si tratta di Andrea Chiavelli, che nel mondo Napoli è stato ribattezzato l'uomo dei contratti. Chiavelli Giuntoli De Laurentiis Chissà che non possano esserci novità in programma, date le diverse situazioni legate ai rinnovi di contratto (Insigne in primis, ma non solo).

