Nomine Rai: Carlo Fuortes dà un contentino alle quote rosa (Di venerdì 8 ottobre 2021) Rai, 4 Nomine al femminile, solo una “importante” Il Fatto Quotidiano, pagina 12, di Gianluca Roselli. Infornata di nuove Nomine in Rai, l’ad Carlo Fuortes che ieri ha indicato 4 uomini e 4 donne, dopo le polemiche sulla prima tornata tutta al maschile, anche se l’unica vera direzione al femminile è quella di Paola Sciommeri alla guida della produzione tv, posto di grande responsabilità e potere. Per le altre si tratta solo incarichi, sotto altri direttori: Valeria Zibellini alla guida del centro produzione di Roma, Antonella Pisanelli al cerimoniale e Chiara Longo Bifano al timone del Prix Italia. Tutte reali, invece, le direzioni assegnate agli uomini: Andrea Sassano alle Teche, Alberto Longatti alla direzione risorse artistiche e televisive, Luca Mazzà alle relazioni istituzionali, ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 8 ottobre 2021) Rai, 4al femminile, solo una “importante” Il Fatto Quotidiano, pagina 12, di Gianluca Roselli. Infornata di nuovein Rai, l’adche ieri ha indicato 4 uomini e 4 donne, dopo le polemiche sulla prima tornata tutta al maschile, anche se l’unica vera direzione al femminile è quella di Paola Sciommeri alla guida della produzione tv, posto di grande responsabilità e potere. Per le altre si tratta solo incarichi, sotto altri direttori: Valeria Zibellini alla guida del centro produzione di Roma, Antonella Pisanelli al cerimoniale e Chiara Longo Bifano al timone del Prix Italia. Tutte reali, invece, le direzioni assegnate agli uomini: Andrea SassanoTeche, Alberto Longatti alla direzione risorse artistiche e televisive, Luca Mazzàrelazioni istituzionali, ...

Advertising

ilriformista : L’ #Agcom conferma che la #Rai è stata responsabile di violazione degli obblighi di #serviziopubblico, rispetto del… - VigilanzaT : Le nomine #Rai con 4 uomini e 4 donne riequilibrano i generi ma con pari opportunità solo di facciata. Se i 4 uomin… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Infornata di nuove nomine in Rai, l’ad Carlo Fuortes che ieri ha indicato 4 uomini e 4 donne, dopo le polemiche sulla… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Infornata di nuove nomine in Rai, l’ad Carlo Fuortes che ieri ha indicato 4 uomini e 4 donne, dopo le polemiche sulla… - Barbara68545184 : RT @fattoquotidiano: Infornata di nuove nomine in Rai, l’ad Carlo Fuortes che ieri ha indicato 4 uomini e 4 donne, dopo le polemiche sulla… -