Advertising

sportli26181512 : Mihajlovic: 'Ho pianto, ho urlato, ma non ho mai perso la voglia di vivere': Mihajlovic: 'Ho pianto, ho urlato, ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Mihajlovic pianto

Sul palco anche Urbano Cairo, presidente di Rcs MediaGroup e del Torino, doveha allenato e che è rimasto molto vicino a Sinisa durante la malattia. La guerra ? Gli inizi difficili nella ...... voce bassa, sguardo umile, sbagli dolci, voce che sfiora ila tratti. L'altro citando ... Il carisma di Zuppi Escluso un paio di volte (con un duo di comici e con) il presentatore è ...Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna ed ex Sampdoria, è intervenuto al Festival dello Sport in programma a Trento. Le sue parole sulla malattia Sinisa Mihajlovic protagonista al Festival dello Sport ...Skov Olsen e Soriano sbagliano il 3-2 all'ultimo istante del match. Espulso Mihajlovic. Rossoblù in campo con il lutto al braccio per la morte di Fogli, a cui i tifosi dedicano uno striscione ...