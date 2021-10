Mediobanca | CdA su liste Delfin |  non garantisce rappresentanza investitori istituzionali

(Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione diriunitosi in data odierna, ha valutato, in via preliminare, il rispetto dei requisiti previstidalla legge in merito alla richiesta di integrazione del socio. Al riguardo, il CdA “ritiene che la richiesta sia legittima, conforme alle previsioni di legge, ed ha, pertanto, deciso di darvi esecuzione, integrando l’ordine del giorno come in seguito indicato”. Secondariamente, il Consiglio ha rilevato che “il socionon ha promosso un engagement preventivo con la società ricorrendo direttamente ai soci, in difformità alla prassi ormai consolidata nella interazione tra azionisti e società quotate. Essa prevede che il socio che intende presentare istanze avvii con la società un dialogo costruttivo e temporalmente coerente con le prerogative degli organi sociali e delle ...

...diriunitosi in data odierna, ha valutato, in via preliminare, il rispetto dei requisiti previsti dalla legge in merito alla richiesta di integrazione del socio Delfin. Al riguardo, il...Botta e risposta sulla modifica dello statuto in Assemblea Ildi"ha valutato il rispetto dei requisiti previsti dalla legge in merito alla richiesta di integrazione" dell'ordine del giorno dell'assemblea presentata dal socio Delfin. Lo annuncia l'...(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca riunitosi in data odierna, ha valutato, in via preliminare, il rispetto dei requisiti previstidalla legge in merito alla richiesta ...Il cda di Mediobanca «ha valutato il rispetto dei requisiti previsti dalla legge in merito alla richiesta di integrazione» dell’ordine del giorno dell’assemblea presentata dal socio Delfin. Lo annunci ...