Mattia Santori o Jasmine Cristallo | chi il più imbarazzante dei due?

Advertising

fanpage : Una valanga di voti per Mattia Santori. Il leader delle Sardine è il candidato più votato nella lista del Pd - christianrocca : Il Mandela col cerchietto Il riposo del sardino e altre megalomanie del prossimo assessore al frisbee di Bologna… - 6000sardine : Mattia #Santori 2586 preferenze, primo della lista #pd. «Questo risultato non è solo mio, ma di tutte quelle perso… - TommyBrain : OltreLaLinea:Mattia Santori, un Meme vivente - IacobellisT : OltreLaLinea:Mattia Santori, un Meme vivente -

Ultime Notizie dalla rete : Mattia Santori

La Lega è un partito leninista Potrebbe costruire anche un nuovo partito di centroil leaderino delle Sardine diceva che non si sarebbe mai imbarcato in... Le Sardine son finite prima ...Tanto che la "sardina" per eccellenza, il fondatore e leader, dopo aver bollato come "marchio Tossico" il simbolo dem appena sei mesi fa, in occasione delle dimissioni dell'allora ..."E’ stato un bellissimo risultato, certe cose si scoprono solo alla fine e sono contento: ho raccolto i frutti di tanto impegno profuso nell’ultimo mandato amministrativo". E’ stata un’affermazione ne ...Giovedì, 7 ottobre 2021 Home > aiTv > Amministrative Bologna, Santori: "A disposizione per un posto in giunta" (Agenzia Vista) Bologna, 07 ottobre 2021 "Sono molto contento del mio risultato, ora sono ...