“Loredana Bertè è stata la mia amante”. Lui parla, nello studio cala il gelo. Poi la verità (Di venerdì 8 ottobre 2021) gelo in studio dopo il commento che ha spiazzato tutti. Un programma non del tutto baciato dalle stelle, nonostante il titolo che sembrava promettere per il meglio. Star in the Star arriva a fine corsa. Dopo l’eliminazione di Zucchero, dietro cui si nascondeva il volto di Adriano Pappalardo, e quella di Madonna, le maschere rimaste in gara sono state quelle di Claudio Baglioni, Lady Gaga, Loredana Bertè, Michael Jackson, Mina, Pino Daniele. Ma nel corso della puntata non poteva mancare l’imprevisto. A mettere quasi tutti d’accordo, l’esibizione della finta Lady Gaga, che ha così conquistato i complimenti del team dei giudici. Tra la giuria dei giudici composta da Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci, è stato proprio l’attore a pronunciarsi per primo: “È forte, mi piace come canta, come si ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021)indopo il commento che ha spiazzato tutti. Un programma non del tutto baciato dalle stelle, nonostante il titolo che sembrava promettere per il meglio. Star in the Star arriva a fine corsa. Dopo l’eliminazione di Zucchero, dietro cui si nascondeva il volto di Adriano Pappalardo, e quella di Madonna, le maschere rimaste in gara sono state quelle di Claudio Baglioni, Lady Gaga,, Michael Jackson, Mina, Pino Daniele. Ma nel corso della puntata non poteva mancare l’imprevisto. A mettere quasi tutti d’accordo, l’esibizione della finta Lady Gaga, che ha così conquistato i complimenti del team dei giudici. Tra la giuria dei giudici composta da Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci, è stato proprio l’attore a pronunciarsi per primo: “È forte, mi piace come canta, come si ...

Advertising

fabrizio_faber_ : 'Il mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla tv E verso l'interno Qualche nuvola dal cielo Che si… - zazoomblog : Star in the star imita Loredana Bertè: è standing ovation scommesse sulla sua identità – VIDEO - #imita #Loredana… - GammaStereoRoma : Emma & Loredana Bertè - Che Sogno Incredibile - zazoomblog : Star in the star imita Loredana Bertè: è standing ovation scommesse sulla sua identità – VIDEO - #imita #Loredana… - __Wolfiegirl_ : RT @Fulmine78125: Claudio Baglioni = Luca Laurenti Lady Gaga = Deborah Iurato Loredana Bertè = Syria Pino Daniele = Sal Da Vinci Michael Ja… -